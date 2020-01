Ο Μεξικανός επιθετικός των «λύκων» που μάλιστα θα μπορούσε να έχει πιστωθεί ασίστ στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Τετάρτης αλλά έκανε χέρι και το γκολ του Πέδρο Νέτο ακυρώθηκε στο 10ο λεπτό, έκανε ντρίμπλα που είναι το highlight του επαναληπτικού για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Στην περιοχή της Γιουνάιτεντ και με πλάτη στην εστία, πετάει απλά τη μπάλα από την αντίθετη κατεύθυνση και οι Μπράντον Γουίλιαμς, Νεμάνια Μάτιτς και Χάρι Μαγκουάιρ... ψάχνονται.

Where are they all off to? #MUNWOL pic.twitter.com/Q5Mu8RQ3qg

— Samantha Quek (@SamanthaQuek) January 15, 2020