Έβερτον: Ζητάει νίκη επί της Λίβερπουλ στο... παλιό της γήπεδο! (vid)

Οι «μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ είχαν πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του 1890/91 μέσα στο Άνφιλντ.

Τότε, το τωρινό γήπεδο της Λίβερπουλ ήταν έδρα της Έβερτον, μέχρι αυτό να περάσει στα χέρια του ιδιοκτήτη, Τζον Χόλντινγκ και εν συνεχεία στους «κόκκινους».

Την γνωστή αυτή ιστορία για την ίδρυση των δύο ομάδων επέλεξε να επιστρατεύσει η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, ώστε προαναγγείλει το παιχνίδι για τον 3ο γύρο του FA Cup (18:01, OneChannel).

Συγκεκριμένα, γράφει: «Λοιπόν, Άνφιλντ. Το σπίτι των πρωταθλητών του 1890/91... Έχουμε καιρό να κερδίσουμε εκεί. Γιατί όχι σήμερα;»

Υπενθυμίζεται ότι η Έβερτον δεν έχει κερδίσει την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ τον 21ο αιώνα, με την τελευταία ήττα των πρωταθλητών Ευρώπης να είναι τον Σεπτέμβριο του 1999 με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

| And so to Anfield. Home of the English champions... of 1890/91.

We're long overdue a win at our old ground, so why not today? COYB! #FACup pic.twitter.com/1AFxs5NtCJ

— Everton (@Everton) January 5, 2020