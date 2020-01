Γκουαρδιόλα: «Μη με αναγκάσετε να το πω αυτό, θα με μισήσουν περισσότερο!» (vid)

Το στυλ των ομάδων του είναι γνωστό...

Πάσα, πάσα και... πάσα, μέχρι να μπουν οι παίκτες με την μπάλα στα δίχτυα.

Αποδίδει, κάποιοι το απολαμβάνουν, άλλοι το μισούν αλλά σε κανέναν δεν περνάει αδιάφορο.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι από τους προπονητές που έχουν δώσει το δικό τους στίγμα στον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο και είναι λογικό, κάποιοι συνάδελφοί του να τον έχουν ως... πρότυπο.

Πόσο μάλλον ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας.

Αυτή την ερώτηση λοιπόν έκανε ένας δημοσιογράφος στον Καταλανό τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης με την Πορτ Βέιλ και ο Γκουαρδιόλα χαμογελώντας, είπε:

«Μη με αναγκάσετε να σας απαντήσω σε αυτό. Ο κόσμος θα με μισήσει περισσότερο απ' όσο ήδη με μισούν.

Καθένας έχει το στυλ του. Το ίδιο το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει δικό του τρόπο παιχνιδιού, επομένως εδώ, όλοι ανεξαρτήτως κατηγορίας, προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό το μοτίβο.

Αφήστε κιόλας που δεν λειιτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν βλέπει ένας προπονητής μια ομάδα να παίζει κάπως και λέει: "μ' αρέσει αυτό, θα το αντιγράψω να το κάνω κι εγώ".

Εμείς μπορέσαμε να το κάνουμε στην Μπαρτσελόνα, τα καταφέραμε και στην Μπάγερν Μονάχου, συμβαίνει κι εδώ...»

Reporter: "Do you see your influence in lower-league teams?"

"Managers don't watch TV and say I'm going to copy that."

"Don't make me say that people will hate me more!"

Pep Guardiola rejects claims he's had a big influence in English football. pic.twitter.com/3iWuK4SCPC

— SPORF (@Sporf) January 5, 2020