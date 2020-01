Η ασίστ που γεφύρωσε το... χάσμα γενεών στο Ρότσντεϊλ - Νιούκαστλ! (vid)

Μια πάσα ετών... 23!

Η Ρότσντεϊλ, ομάδα της League 1 στην Αγγλία κατάφερε να φέρει το παιχνίδι με την Νίουκαστλ στα «ίσια » στο 79ο λεπτό, χάρη στο γκολ του... βετεράνου Άαρον Γουίλμπραχαμ.

Ο Άγγλος επιθετικός όμως δεν ήταν μόνος του στο mini έπος της Ρότσντεϊλ, καθώς την ασίστ στο γκολ του έδωσε ο ανήλικος Λουκ Μέιθσον με πολύ «γλυκιά» σέντρα από τα δεξιά.

Τα 22 χρόνια, 11 μήνες και 11 ημέρες που χωρίζουν τους δύο παίκτες (17 - 40) είναι ίσως η μεγαλύτερη ηλικιακή διαφορά που έχει υπάρξει ανάμεσα σε δημιουργό και εκτελεστή, σε τέτοιο επίπεδο στα γήπεδα της Αγγλίας.

Απολαύστε το γκολ:

Youngster Luke Matheson sets up veteran Aaron Wilbraham and @officiallydale are back in the game!#EmiratesFACup pic.twitter.com/RXkxVuFJPw

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020