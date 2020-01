Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δεν έκανε ούτε μια τελική στην εστία κόντρα στην Γουλβς! (vid)

bwin – Δες τη LaLiga σε live streaming*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ρεβάνς θα κληθεί να παίξει για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την λευκή ισοπαλία της με την Γουλβς στο Molineux.

Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν άφησε θετικές εντυπώσεις ούτε στο Κύπελλο μετά την κακή εμφάνιση κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά το... χειρότερο ήταν οι ανύπαρκτες τελικές της προς την εστία!

Αυτό, είναι κάτι που είχε να συμβεί από το 2015, όταν η -τότε- ομάδα του Λούις φαν Χάλ ηττήθηκε από την σαουθάμπτον με 1-0 μέσα στο Old Trafford.

0 - Manchester United failed to direct a single shot on target in a domestic league or cup game for the first time since January 2015 vs Southampton in the Premier League. Barren. #FACup pic.twitter.com/E8HFv2RWNg

— OptaJoe (@OptaJoe) January 4, 2020