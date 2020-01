Μάντσεστερ Σίτι - Πορτ Βέιλ: «Δίκασε» τον Στόουνς, του έβαλε γκολ και... παρέτεινε το τρολάρισμα! (pics & vid)

bwin – Δες τη LaLiga σε live streaming*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Μπορεί η Πορτ Βέιλ να αποκλείστηκε μετά την ήττα με 4-1 από την Μάντσεστερ Σίτι για την συνέχεια του FA Cup, ωστόσο αυτό δεν της αφαιρεί το δικαίωμα να... αστεΐζεται!

Μάλιστα, ο 34χρονος επιθετικός της Τομ Πόουπ, ο οποίος σκόραρε το μοναδικό τέρμα των φιλοξενούμενων απέναντι στους κατόχους του τίτλου, είχε... κέφια.

Τον Ιούνιο ο Άγγλος είχε ειρωνευτεί τις αμυντικές ικανότητες του Τζον Στόουνς, κεντρικού αμυντικού των «γαλάζιων», ουσιαστικά χρεώνοντάς του την κάκιστη εμφάνισή του στον τελικό του Nations League κόντρα στην Ολλανδία (3-1 ήττα) λέγοντας:

«Ξέρω ότι παίζει για την Αγγλία κι εγώ αγωνίζομαι στην League 2, είναι καλύτερος παίκτης από εμένα, αμοίβεται με 150.000 λίρες την εβδομάδα , ωστόσο θα ήθελα να έχω αντίπαλο τον Τζόν Στόουνς κάθε εβδομάδα για να φτάσω τα 40 γκολ στην σεζόν!»

Just watched the highlights of the England game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss — Tom Pope (@Tom_Pope9) June 7, 2019

Μάλιστα, εννοείται πως μετά το χθεσινό του γκολ απέναντι στην Σίτι, το συγκεκριμένο tweet έγινε viral και ο ίδιος «ξαναχτύπησε» με νέα ατάκα, που έγραφε:

«Συγγνώμη που δεν μπορώ να απαντήσω στον καθένα. Ήμουν εντελώς λάθος και υπερέβην τα όρια λέγοντας ότι θα σκοράρω 40 γκολ την σεζόν... μάλλον για 50 το βλέπω! Καλό σαββατοκύριακο!»

Sorry I can’t reply to everyone it’s gone mental! I’d just like to say I was completely wrong and bang out of order to say I’d score 40 a season..... it’s more like 50 enjoy your weekend — Tom Pope (@Tom_Pope9) January 4, 2020