Στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται λέει μια δημοφιλής ρήση και αυτή τη φορά ο Νταβίντ Σίλβα έκανε πράξη το δεύτερο σκέλος της.

Ο Ισπανός μέσος της Σίτι, αστόχησε ανενόχλητος και με καλή ισορροπία στην ευκαιρία που του παρυσιάστηκε, μπροστά στην κενή εστία της Πορτ Βέιλ, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι με ένα ασθενές τελείωμα.

Δείτε τη φάση:

Actual proof that it happens to the best of us #EmiratesFACup pic.twitter.com/Cj9N3wHCp5

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020