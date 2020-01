Ο Σέρχιο Ρομέρο επιλέχθηκε αντί του Νταβίντ Ντε Χέα και ντύθηκε ήρωας από νωρίς για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ματς Κυπέλλου με αντίπαλο την Γουλβς στο «Μολινό».

Στο 13ο λεπτό, ο Αργεντίνος κίπερ των Κόκκινων Διαβόλων πραγματοποίησε μία φανταστική απόκρουση με το ένα χέρι στo δυνατό πλασέ του Σάις από την μικρή περιοχή, χαρίζοντας ένα από τα highlights της χρονιάς που μόλις ξεκίνησε.

Δείτε την απόκρουση:



Incredible save by Sergio Romero

He's on top form as per in the #EmiratesFACup pic.twitter.com/XAlbinUoBZ

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020