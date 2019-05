Στέρλινγκ: «Μη με κοροϊδεύετε, συγγνώμη δεν ήθελα να κλέψω το γκολ»! (vid)

Ο επιθετικός της Σίτι ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ που έχει σημειωθεί στον τελικό του FA Cup από το 1953!

Πιστώθηκε το... πρώτο τέρμα του Γκάμπριελ Ζέσους γιατί πετάχτηκε στη μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα σε ανυπεράσπιστη εστία και πέτυχε άλλα δυο δικά του γκολ στο 80' και το 87' στο ιστορικό 6-0 των «πολιτών» επί της Γουότφορντ.

Έχοντας πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο για να σχολιάσει το παιχνίδι στην κάμερα του BT Sport δίπλα στους Φέρντιναντ, Χοντλ και ΜακΜάναμαν, ο Στέρλινγκ ενημερώθηκε πως τελικά... πέτυχε χατ-τρικ κι άρχισε να λέει: «Με κοροϊδεύετε... με κοροϊδεύετε... Δεν ήθελα να του κλέψω το γκολ»!​

"You're bantering me. You're bantering me?"

"I didn't mean to do it!"

Raheem Sterling finds out he's got the first FA Cup Final hat-trick since 1953

Great chat between the England star and @rioferdy5! pic.twitter.com/XdlxkfaghR

