Ο Στέρλινγκ «αποκάλυψε» όσα του είπε ο Γκουαρδιόλα μετά τον τελικό! (pic & vid)

Ο Άγγλος στράικερ των «πολιτών» πρωταγωνίστησε στο επιβλητικό 6-0 επί της Γουότφορντ, το απόγευμα του Σαββάτου στο «Γουέμπλεϊ», αφού, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τρία γκολ στον τελικό της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης έπειτα από το 1953!

Παρ' όλα αυτά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε αρκετά να του πει μετά τη λήξη του τελικού και ο Στέρλινγκ έγραψε χαρακτηριστικά στα social media με αρκετή δόση χιούμορ: «Ήθελε να μου πει πως δεν έπρεπε να βάλω το πόδι στο πρώτο γκολ...».

Το πρώτο από τα τρία τέρματα που πέτυχε στον τελικό ήταν... κλεμμένο, αφού ο Γκάμπριελ Ζέσους θα έπαιρνε το γκολ, ωστόσο, ο Στέρλινγκ έτρεξε και έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα.

Μάλιστα, τρόλαρε και τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του, γράφοντας: «Μα πραγματικά, δείτε πόσο χαρούμενος είναι ο Γκάμπι που πανηγυρίζει το δικό "του" γκολ...».

He just said I shouldnt have tried to steal that first goal ... https://t.co/jImYpPV6oj

— Raheem Sterling (@sterling7) May 18, 2019