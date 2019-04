Φόστερ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω στον τελικό, το αξίζει ο Γκόμες»

Ο Άγγλος τερματοφύλακας συγκινήθηκε βλέποντας τον Βραζιλιάνο συνάδελφό του να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί στον ημιτελικό με τη Γουλβς, όπου οι «hornets» έκαναν τεράστια ανατροπή στην παράταση και επικράτησαν 3-2 για να φτάσουν πλέον στον τελικό του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού, το Σάββατο, 18 Μαΐου, κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκόμες, στα 38 του πλέον, κατά πάσα πιθανότητα θ' αποσυρθεί από την ενεργό δράση το καλοκαίρι και ο Φόστερ είπε για εκείνον και για τον τελικό του FA Cup:

«Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω εγώ στον τελικό και θα αρνηθώ αν μου προταθεί. Ο Γκόμες απόλαυσε τον ημιτελικό σαν μικρό παιδί και του αξίζει να παίξει στον τελικό. Δεν έχει απογοητεύσει ποτέ τον σύλλογο και δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Ήταν φανταστικός...».

