Η ελληνική βρισιά του Γκρέι στον Χολέμπας (vid)

Ο 27χρονος φορ της Γουότφορντ, Αντρέ Γκρέι πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα video από τους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του μετά την ιστορική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Μεταξύ άλλων, την στιγμή που οι ποδοσφαιριστές της Γουότφορντ βρίσκονταν στο πούλμαν της ομάδας, ο Γκρέι φώναξε στον Χολέμπας «μα....κα» με τον πρώην παίκτη της Ρόμα σε εμφανώς καλή διάθεση να βγάζει την γλώσσα του (1'10'').

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο νωρίτερα την στιγμή που οι ποδοσφαιριστές της Γουότφορντ πανηγύριζαν ανοίγοντας σαμπάνιες στα αποδυτήρια ο 35χρονος αριστερός μπακ έσπευσε να τους υπενθυμίσει πως: «Μην πανηγυρίζετε, ήταν απλά ένας ημιτελικός».

@AndreGray7’s Insta Story of the #WatfordFC celebrations is lit... @SuccessIsaac’s dancing

Insta: andregray_ pic.twitter.com/hAcKlcR6S1

— The Sportsman (@TheSportsman) April 8, 2019