Ανακοίνωσε Σιμάο η Χάποελ Μπερ Σεβά (pic)

Ο Νταβίντ Σιμάο είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου ο οποίος θα είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς.
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 108vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 125vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 102
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -vs
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
ΑΕΚ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΝΙΜ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΛΥΩΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΜΣ -vs
ΝΙΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΕΤΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
LIVE
ΤΙΤΣΙ 71 2vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 0
LIVE
FC URARTU 1vs
FK VAN 0
LIVE
ΑΡΤΣAΧ 2vs
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ 0
LIVE
ΜΙΝΑΤΖ 2vs
FK KOSICE 0
LIVE
MACVA SABAC 0vs
ΙΝΤΙΖΑ 0
LIVE
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 0vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 0
LIVE
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0vs
MYKOLAIVKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 2vs
ΤΙΟΥΜΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
MAKEDONIJA GP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
CHERNO. II ODESSA -vs
SEGEDKA -
OLIMPIC CETATE -vs
SR BRASOV -
FK OHRID -vs
KF KEK-U -
BELASICA STRUMICA -vs
TIKVES -
ΟΜΠΟΛΟΝ-ΜΠΡΟΒAΡ-2 ΜΠΟΥΧΑ -vs
KOLOS KOVALIVKA U19 -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ -
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ -vs
MINYOR PERNIK -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
SOKOL SIENIAWA -
NYVA VINNYTSYA -vs
FC PODILLYA KHME. -
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -vs
ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -
ΜΠΕΡΟΕ -vs
NEFTOCHIMIC BURGAS -
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ -vs
JAGODINA -
ZELEZNICAR PANCEVO -vs
VOJVODINA PERLEZ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΧAΙΝΤΟΥΚ Β` -vs
NK ΣΟΛΙΝ -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ Β -vs
ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ -
ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ -vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ -
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -vs
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -vs
URSUS WARSZAWA -
ΝΙΤΡΑ -vs
ΠΟΠΡΑΝΤ -
KECSKEMETI TE -vs
JASZBERENYI VASAS -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΝΤΟΥΝAΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ -
NK ΤΡΙΓΚΛΑΒ -vs
GROSUPLJE -
ΟΝΤ -vs
UT PETANGE -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ -vs
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ -
ΟΥΦΑ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ -
UDARNIK KURILOVEC -vs
ΚΟΥΣΤΟΣΙΛΙΑ -
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ -
ΚΑΝΤΙΖ -vs
ΛΟΥΜΠΕΚ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -
KKS 1925 KALISZ -vs
PIAST ZMIGROD -
LEGIONARY DNIPRO -vs
FC PETRIKOVKA -
SK ΜΠΕΝΕΣΟΦ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -
ŠPANSKO -vs
BISTRA -
GRANICAR ZUPANJA -vs
DAKOVO-CROATIA -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ -
ΛΙΣΕΝ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
BS POLONIA BYTOM -vs
SARMACJA BEDZIN -
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ -vs
NOVY JICIN -
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
SWIT SKOLWIN -
ΦΟΥΖΕΣΚΙΟΥΑΡΜAΤΙ -vs
HODMEZOVASARHELY -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
SOKOL ALEKSANDROW L. -
MONS CLAUDIUS -vs
ROGASKA -
VFB MARBURG -vs
TSV BICKEN -
SLOVAN HAC -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
LUPO-MARTINI -vs
ΧAΝΣΑ ΛΟΥΝΕΜΠΟΥΡΓΚ -
ΓΟΥAΛΝΤΟΡΦ -vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ -
ANKERBROT MONTELAA -vs
SK BREITENFURT -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
FLAVIA SOLVA -vs
LAFARGE EHRENHAUSEN -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
HALLBERGMOOS-GOLDACH -
ΓΚAΙΣ -vs
ΤΡΟΛΧAΤΑΝ -
FV ENGERS 07 -vs
KOBLENZ -
SF BAUMBERG -vs
FORTUNA KOLN -
ΧΕΣΣΕΝ ΝΤΡΕΙΧ -vs
MUNSTER 08 -
SV ESSLING -vs
SIEMENS GROSSFELD -
VFL SENDEN -vs
GRUN WEISS NOTTULN -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
AKS MIKOLOW -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
Ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά είναι και με την βούλα ο Νταβίντ Σιμάο. Δανεικός με οψιόν αγοράς ο πρώην άσος της ΑΕΚ.
Ο Νταβίντ Σιμάο είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου ο οποίος θα είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς.