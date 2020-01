Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε τον Πιάτσα

Επόμενος σταθμός η Άντερλεχτ για τον Μάρκο Πιάτσα.

Ο 24χρονος μέσος της Γιουβέντους θα συνεχίσει στον βελγικό σύλλογο με την μορφή δανεισμού ως το τέλος τηςς σεζόν, βρίσκοντας τελικά ομάδα μετά από ευρεία μεταγραφολογία, που συμπεριέλαβε και τον Ολυμπιακό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Άντερλεχτ είχε ανακοινώσει και τον Στέφαν Γιόβελιτς, επίσης δανεικό από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

