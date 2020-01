Η Μπαρτσελόνα αγόρασε τον Φρανσίσκο Τρινκάο από την Μπράγκα αλλά τον άφησε δανεικό ως το τέλος της σεζόν. Σε αυτό το διάστημα, μάλιστα, ο πορτογαλικός σύλλογος θα αγωνίζεται με δύο παίκτες των Μπλαουγκράνα στο ρόστερ του, αφού συμφώνησε και για τον Αμπέλ Ρουίθ.

Ο 20χρονος φορ της δεύτερης ομάδας των Μπλαουγκράνα παραχωρήθηκε με την μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι, με την Μπράγκα να ενεργοποιεί έκτοτε την υποχρεωτική οψιόν αγοράς του έναντι 8 εκατ. ευρώ.

Παρ' όλα αυτά, η πίστη των ανθρώπων της Μπάρτσα στο ταλέντο κα τις δυνατότητες του Ρουίθ είχαν ως αποτέλεσμα να τεθεί και όρος μελλοντικού buy-back, προκειμένου να μην χάσει εντελώς επαφή με το project του Ισπανού.

Agreement with SC Braga for the loan of Abel Ruizhttps://t.co/3jPjUkiW1g

— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 31, 2020