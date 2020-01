Επίσημα στην Ρέιντζερς θα αγωνιστεί ως το τέλος της σεζόν ο Ιάνις Χάτζι με την μορφή δανεισμού, ενώ οι Διαμαρτυρόμενοι διατηρούν και μελλοντική οψιόν.

Ο 21χρονος Ρουμάνος μεσοεπιθετικός έβγαλε μάτια στο Βέλγιο στο πρώτο μισό της περιόδου, μετρώντας 3 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 14 ματς πρωταθλήματος και ο Στίβεν Τζέραρντ εισιηγήθηκε την απόκτηση του έστω και με την μορφή δανεισμού.

Πρόκειται φυσικά για τον γιο του θρύλου του ρουμανικού ποδοσφαίρου, Γκέοργκε Χάτζι και έχει ήδη χριστεί δέκα φορές διεθνής.



#RangersFC are today delighted to announce @IanisHagi10 has joined the club on loan from Genk(@KRCGenkofficial) until the end of the season, subject to international clearance, with the Light Blues having an exclusive option to buy.

