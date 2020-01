Η ποδοσφαιρική Μεγάλη Βρετανία πενθεί τις τελευταίες ημέρες τον τραγικό θάνατο του Τζόρνταν Σινότ, ενός 25χρονου ποδοσφαιριστή της άσημης Μάτλοκ Τάουν, με θητεία όμως σε ομάδες όπως η Χάντερσφιλντ και η Τσέστερφιλντ.

Ο Σινότ βρέθηκε αναίσθητος σε μια πλατεία της πόλης Ρέτφορντ (στην ευρύτερη περιοχή του Νότιγχαμ) τα ξημερώματα της Κυριακής, με βαθύ τραύμα στο κεφάλι, πιθανότατα από επίθεση που δέχθηκε.

Από την προανάκριση των Αρχών προκύπτει ότι ο Σινότ είχε εμπλακεί σε δύο καυγάδες κατά τη νυχτερινή έξοδό του. Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία έχει προσαγάγει δύο νεαρούς 21 ετών, άλλον έναν 27 και έναν 44χρονο.

Ο αδελφός του Τζόρνταν, Τομ, ζήτησε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης από τις ποδοσφαιρικές ομάδες της Μεγάλης Βρετανίας να στείλουν φανέλες τους που να γράφουν στο πίσω μέρος «Sinnott 25», ώστε να δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι φανέλες θα παρουσιαστούν στην κηδεία του Σινότ και, στη συνέχεια, θα δοθούν στο ίδρυμα «Sport Relief», ώστε να μαζευτούν χρήματα για παιδιά που ζουν σε δύσκολες συνθήκες.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με τον αρχηγό της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, αλλά και τον προκάτοχό του στους Κόκκινους, νυν προπονητή της Ρέιντζερς, Στίβεν Τζέραρντ, να στέλνουν φανέλες για αυτόν τον ιερό σκοπό.

We are absolutely stunned by the kindness of the football community in remembrance of Jordan through the JordanShirts initive that was set up by Jordan's brother.

Thank you so much pic.twitter.com/JePc4e44rR

— Matlock Town FC (Matlock_TownFC) January 28, 2020