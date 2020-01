Ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι, γνωρίζει καλά τον συμπατριώτη του και πρώην αντίπαλό του στην Premier League με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ήταν λογικό να μην τον αφήσει μόνο του όταν είδε πως οι οπαδοί είχαν αρχίσει να πετούν κροτίδες κοντά στην εστία του Μινιολέ κι έτσι πήγε με έντονο ύφος να ζήτησει από τον κόσμο να συνετιστεί και ν' αφήσει τον γκολκίπερ της Κλαμπ Μπριζ να συνεχίσει το ματς...

Do NOT mess with Vincent Kompany or any of his pals pic.twitter.com/v1wR6QQe0l

— Mirror Football (@MirrorFootball) January 20, 2020