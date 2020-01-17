Λαμπρόπουλος: «Ενιωσα αδικημένος από την ΑΕΚ» (vid)
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είναι ένας ποδοσφαιριστής που τυγχάνει το σεβασμό και την αγάπη όλων όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ακόμα περισσότερο, όσων αγαπούν την ΑΕΚ. Ήταν εκεί στα δύσκολα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 132
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 122vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΙΣΤΡΑ 1961 4vs
SLAVOJ VYSEHRAD 1
LIVE
ΒΑΝΤΟΥΖ 0vs
ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 0
LIVE
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 0vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 0
LIVE
ΑΑΡΧΟΥΣ 1vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ 0
LIVE
ΕΜΕΛΕΚ 1vs
ΣΕΤΙΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZORKIY KRASNOGORSK 8vs
BORADIGYAKH MOSKVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ARDA KARDZHALI 4vs
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 0
AS MARSA -vs
ΣΦΑΞΙΕΝ -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
SOKOL ORZECH -
SOSNICA GLIWICE -vs
MK GORNIK KATOWICE -
ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙAΡΣΚ -vs
ΟΠΤΙΚ ΡAΘΕΝΟ -
ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ -vs
ΡAΝΤΕΡΣ -
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ -
ΚΑΙΖΕΡΣΛAΟΥΤΕΡΝ -vs
ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
KAPOSVARI RAKOCZI -
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ -vs
LYNGBY -
ΛAΧΤΙ -vs
ΧΟΝΚΑ -
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -vs
ΟΥΛΣΑΝ -
WIL -vs
AUSTRIA LUSTENAU -
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΓΙAΝΑ -vs
ΛAΛΑ -
ΠAΞΙ -vs
AKHMAT GROZNY -
SKN ST. POLTEN -vs
ΧΟΡΝ -
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ -vs
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΕΡΛ -vs
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ -
ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΚΑΜΠΕΛΟ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ -vs
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΖAΡΚΟΒΟ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ -vs
LOKOMOTIVA ZAGREB -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ -
ΣΑΝΤΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
ΑΑΡAΟΥ -vs
CS UNIV. CRAIOVA -
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -vs
ΡAΟΥΦΟΣ -
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ -vs
ΛΟΥΚΕΡΝΗ -
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) -vs
08 HOMBURG -
BUDAPEST HONVED -vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ -
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ -vs
ΟΣΙΓΕΚ -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
AUSTRIA WIEN II -
ΑΡAΓΚΟΥΑ -vs
GRAN VALENCIA -
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ -vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ -vs
ΚΛΟΥΖ -
LAUSANNE-SPORT -vs
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 -
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΣΟΣΟ -
SCHEIBLINGKIRCHEN -vs
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ -vs
ΓΚΡΕΙΖΕΡ -
BOCHUM U19 -vs
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ U19 -
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ U19 -vs
ΓΟΥΠΕΡΤAΛΕΡ U19 -
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ -vs
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -
ΧAΛΤΕΡΝ -vs
ΡΕΧΝΤΕΝ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ -vs
ORANIENBURGER FC -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
SIEGENDORF -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -vs
ZWETTL -
ΚΟΥΡΕΣAΡΕ -vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -
ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΧAΚΕΝ -
ΧΑΒΕΛΣΕ -vs
ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ -
SV LEITHAPRODERSDORF -vs
ASK BRUCK/LEITHA -
TRUJILLANOS -vs
HERMANOS COLMENARES -
JAHN HIESFELD -vs
SV SCHERPENBERG 1921 -
ACADEMIA REY -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -
DROGHEDA UNITED -vs
DERRY CITY -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
UC DUBLIN -
ΜΠΟΛΙΒAΡ -vs
ΜΟΝAΓΚΑΣ -
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
FILIP HORANSKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 1vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 1vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 1vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
ΛΙ ΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 1vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 2vs
WANG XIYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 1vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είναι ένας ποδοσφαιριστής που τυγχάνει το σεβασμό και την αγάπη όλων όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ακόμα περισσότερο, όσων αγαπούν την ΑΕΚ. Ήταν εκεί στα δύσκολα.