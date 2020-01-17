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Λαμπρόπουλος: «Ενιωσα αδικημένος από την ΑΕΚ» (vid)

Λαμπρόπουλος: «Ενιωσα αδικημένος από την ΑΕΚ» (vid)

Λαμπρόπουλος: «Ενιωσα αδικημένος από την ΑΕΚ» (vid)

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είναι ένας ποδοσφαιριστής που τυγχάνει το σεβασμό και την αγάπη όλων όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ακόμα περισσότερο, όσων αγαπούν την ΑΕΚ. Ήταν εκεί στα δύσκολα.

Στην προσπάθεια ανασύνταξης της «Βασίλισσας» για την επιστροφή της στο θρόνο. Συνέβαλε κι εκείνος,  ψυχή και σώμα, να γίνουν τα δύσκολα εύκολα, και τα εύκολα να μετατραπούν σε... τρόπαια.
 
Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι συνθήκες τον οδήγησαν στην δύσκολη απόφαση της φυγής. Η πυξίδα του έδειξε... Γαλικία. Και η ποδοσφαιρική του μοίρα, την ιστορική Λα Κορούνια. Κι εκεί δύσκολα, αλλά είναι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια! Κι εκείνος έχει τον τρόπο να φέρνει... λιακάδες!
 
Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να μας κάνει ποδαρικό!
 
Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός, μας μιλά για τις όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές στην ΑΕΚ, για τους ανθρώπους που του στάθηκαν, για την απόφαση να αγωνιστεί στο εξωτερικό αλλά και για τη νέα εποχή στην εθνική ομάδα των ανδρών. 

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