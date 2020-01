Ο Ολλανδός επιθετικός στα 33 του χρόνια θα φορέσει ξανά τη φανέλα του Αίαντα για πρώτη φορά από το 2013, όταν και είχε αποχωρήσει έπειτα από μόλις μια σεζόν κατά την οποία είχε αγωνιστεί ξανά στο κλαμπ από το οποίο αναδείχθηκε.

Η μετακίνησή του στον Άγιαξ αφορά μονάχα εξάμηνο δανεισμό από τη Γαλατασαράι, με τον έμπειρο στράικερ που έχει καταφέρει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, να στοχεύει στην κατάκτηση του τίτλου της Eredivisie σε τρίτη διαφορετική δεκαετία!

…

Here to write the third chapter. #BackToTheFuture pic.twitter.com/4vC2OT6VfH

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 11, 2020