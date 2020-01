Παίκτης αποκάλυψε την μεταγραφή του μέσω... Tinder! (pics)

Στην ιρλανδική Ντάνταλκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζεσούς Πέρες.

Ο 22χρονος Αμερικανός μέσος, αγωνιζόταν σε πανεπιστημιακό πρωτάθλημα στην Αμερική και φαίνεται ότι τον ξεχώρισαν από εκεί οι σκάουτερς της ιρλανδικής ομάδας και αποφάσισαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ο παίκτης βέβαια, εμφανώς ενθουσιαμένος με την πρόκληση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να ανοίγεται μπροστά του, έσπευσε να... αξιοποιήσει την επιτυχία της μεταγραφής του στο Tinder!

Στις "βασικές πληροφορίες" λοιπόν της δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών, ο Πέρες ενημέρωσε την κατάστασή του, έγραψε ότι είναι ποδοσφαιριστής της Ντάνταλκ και αυτό δεν έμεινε κρυφό...

Δράστης της όλης διαρροής είναι μια γυναίκα οπαδός της ομάδας, που τον εντόπισε και τον καλωσόρισε στον σύλλογο!

Boys am I a detective or what #GreatestLeagueInTheWorld pic.twitter.com/KGetuqOYB9

— Adam(@AdamKel64589343) January 7, 2020