Σέλτικ: Τιμωρία 3 αγωνιστικών στον Κρίστι για το κράτημα των γεννητικών οργάνων του Μορέλος (pics & vid)

Τα παιχνίδια με Πάτρικ Θιλστ (Κύπελλο), Κίλμαρνοκ και Ρος Κάουντι (Πρωτάθλημα) θα χάσει ο μέσος των πρωταθλητριών Σκωτίας.

Ο Ράιαν Κρίστι στο ντέρμπι με την Σέλτικ προ μιας εβδομάδας, έπιασε τα γεννητικά όργανα του επιθετικού της Ρέιντζερς, Αλφρέντο Μορέλος και δεν έμεινε ατιμώρητος.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Κλάνσι, του έδωσε την κίτρινη κάρτα ωστόσο, η ομοσπονδία, επανεξέτασε το συμβάν και αποφάσισε να του επιβάλει τιμωρία τριών αγωνιστικών.

Η ομάδα είναι δυσαρεστημένη και πρόκειται να ασκήσει έφεση στα αρμόδια όργανα προκειμένου να μειωθεί η ποινή...

Stevie McLean grans kouassi by the balls a two match ban Morelos grabs Christie by the balls no case to answer Christie grabs Morelos by the balls two match ban it’s clear the corrupt SFA have no balls regarding a certain club pic.twitter.com/QxKb3Pje0d

— Mark D (@markybhoy1980) January 1, 2020