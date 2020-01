Σαν σήμερα: Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανέλαβε την Ρεάλ Μαδρίτης! (vid)

«Μπορεί να έχω αρκετή τύχη στη ζωή μου, ωστόσο πάντα πρέπει να βρίσκω προκλήσεις στο παιχνίδι».

Ό, τι λέει, το εφαρμόζει. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Από τους λίγους που, αναλογικά με το πόσο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές ήταν, κατάφεραν να αγγίξουν την κορυφή επανειλημμένα και ως «τιμονιέρηδες» μιας ομάδας.

Την ομάδα την λάτρευε. Το στυλ του πήγαινε. Το ψιλόλιγνο κορμί του με τα κοστούμια και την ισχυρή προσωπικότητα ήταν ό, τι έπρεπε για τον... ελιτίστικο πάγκο της Βασίλισσας.

Τρεις Χρυσές Μπάλες, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα Champions League που κατέκτησε ως παίκτης, σε συνδυασμό με την αύρα που αποπνέει και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, ήταν αρκετά για να επαναφέρουν την... άχρωμη Ρεάλ του Ράφα Μπενίτεθ σε θέση ευρωπαϊκού φοβήτρου.

Αποδέχθηκε την πρόκληση, έγινε προπονητής στην ομάδα έχοντας ως παρακαταθήκη μόλις 41 παιχνίδια με την Καστίγια, τις ακαδημίες της ομάδας και έκτοτε πέρασε στο πάνθεον.

Ο μοναδικός προπονητής που έχει κατακτήσει τρεις συνεχόμενους τελικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, 122 νίκες σε 184 παιχνίδια και εννέα τρόπαια σε μόλις 2.5 σεζόν στον πάγκο της ομάδας (μεταξύ των οποίων δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων Συλλόγων κι ενός πρωταθλήματος Ισπανίας) και γενικότερα... σαρωτικός.

Η επιστροφή του στο Καμπ Νόου μετά την φυγή του τον Μάιο του 2018 ακόμα δεν μπορεί να κριθεί, ωστόσο η ομάδα μεσούσης της σεζόν παραμένει εντός στόχων (-2 στο πρωτάθλημα, μέσα στο Κύπελλο και στους «16» του Champions League), ενώ η εικόνα της όσο πάει και βελτιώνεται...

Αν καταφέρει να κατακτήσει ένα ακόμα Champions League, θα περάσει μόνος πρώτος στην σχετική λίστα των προπονητών με τα περισσότερα, καθώς προς το παρόν, είναι στα ίδια με τους Μπομπ Πέισλι και Κάρλο Αντσελότι, οι οποίοι όμως χρειάστηκαν επτά και 13 σεζόν για να το πετύχουν, ενώ ο Γάλλος μόλις τρεις...

ON THIS DAY: In 2016, Zinedine Zidane was appointed manager of Real Madrid.

He is the only manager in history to win three consecutive Champions League finals. pic.twitter.com/1L1wADnjm6

— Squawka Football (@Squawka) January 4, 2020