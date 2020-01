Κριστιάνο Ρονάλντο: Δύο χρόνια χωρίς να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ (vids)

Απίστευτο κι όμως... μακρινό!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέχει από τα γκολ απευθείας από εκτέλεση φάουλ με τη φανέλα συλλόγου (Ρεάλ Μαδρίτης ή Γιουβέντους) περισσότερο από δύο χρόνια.

Ο Πορτογάλος άσσος έχει να σκοράρει με τον συγκεκριμένο τρόπο, από το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης στο Μουντιάλ Συλλόγων κόντρα στην Γκρέμιο, τον Δεκέμβριο του 2017.

Από τότε, έχουν παρέλθει γύρω στις 750 ημέρες, ενώ είναι επόμενο ότι δεν έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα αντίπαλης ομάδας έτσι, όσο φοράει την φανέλα της Γιουβέντους.

Η τελευταία φορά που «εκτέλεσε» κάποιον αντίπαλο τερματοφύλακα ήταν, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο με το εθνόσημο απέναντι στην Ισπανία και έκτοτε, έχει σιγήσει...

Υπενθυμίζεται, ότι ήταν πολύ κοντά στο να «σπάσει» αυτή την... κατάρα κόντρα στην Λοκομοτίβ Μόσχας στους ομίλους του Champions League, αλλά ο Άαρον Ράμσεϊ του «έκλεψε» την μπουκιά από το στόμα....

Θυμηθείτε παρακάτω το τελευταίο απευθείας γκολ-φάουλ του Ρονάλντο με σύλλογο και εθνική, όπως επίσης και το... κλέψιμο του Ράμσεϊ:

A year ago today, this happened.

Only player on Earth to score a hattrick vs Spain NT.@Cristiano pic.twitter.com/JMNqHdV9mA

— B3 (@b3naldo7) June 15, 2019