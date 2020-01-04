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Νότιγχαμ Φόρεστ: Θέλει τον Σέρτζιο Ολιβέιρα

Νότιγχαμ Φόρεστ: Θέλει τον Σέρτζιο Ολιβέιρα

Νότιγχαμ Φόρεστ: Θέλει τον Σέρτζιο Ολιβέιρα

Τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που ανήκει στην Πόρτο, θέλει να αποκτήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ! 

Την απόκτηση του Σέετζιο Ολιβέιρα, που πέρσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, εξετάζει η Νότιγχαμ Φόρεστ! 

Ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, δεν υπολογίζεται από τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και οι Άγγλοι κοιτάζουν... ζεστά την απόκτησή του!

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