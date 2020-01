Η δημοφιλής γαλλική εφημερίδα παρουσίασε την καλύτερη 11άδα του έτους που έφυγε πριν από λίγες μέρες, με βάση την απόδοση των παικτών των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων κατά τη διάρκεια του χρόνου που αποχώρησε.

Κάτω απ' τα δοκάρια η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσε να βρεθεί άλλος από τον Άλισον, με τους Ρόμπερτσον, Αλεξάντερ – Άρνολντ και Φαν Ντάικ να έχουν παρέα τον Ντε Λιχτ της Γιουβέντους στην άμυνα.

Στα χαφ βρέθηκαν οι Ντε Γιόνγκ και Ντε Μπρόινε από Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι. Πιο μπροστά και αριστερά τοποθετήθηκε ο Σαντιό Μανέ, απέναντί του ο Λιονέλ Μέσι και στο δίδυμο της επίθεσης η Equipe τοποθέτησε τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Liverpool's @andrewrobertso5 has been named in L'Equipe's World Team of 2019. pic.twitter.com/bpvmgPxXNT

— Robin Bairner (@RBairner) January 3, 2020