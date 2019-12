Οι Γκιγκς, Σκόουλς, Μπατ, Μπέκαμ και τ' αδέρφια Νέβιλ έχουν στα χέρια τους το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Σάλφορντ Γιουνάιτεντ, με το μεγάλο αφεντικό της Βαλένθια και πολύ καλό φίλο των αδερφών Νέβιλ, Πίτερ Λιμ, να έχει εμπλακεί στο μετοχικό σχήμα.

Η Σάλφορντ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στις επαγγελματικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου από το φετινό καλοκαίρι έχοντας καταφέρει να πάρει την άνοδο και οι θρύλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορούν να δηλώνουν περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει, τις προσπάθειες που έχουν καταβάλλει για ν' ανέβει επίπεδο η ομάδα και φυσικά τα αποτελέσματα που έχουν δει μέχρι στιγμής.

Αντικρίζοντας την εικόνα του γηπέδου στην έναρξη της 10ετίας και το κλείσιμο, το οποίο θα σημειωθεί σε λίγες ώρες, γίνεται ξεκάθαρο πως πρόκειται για ... άλλο επίπεδο.

Beginning of End of

the decade the decade pic.twitter.com/IdsaVsJxy5

— Salford City FC (@SalfordCityFC) December 31, 2019