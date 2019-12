Ο Μέσι ξεπερνά Κριστιάνο με τις περισσότερες νίκες στην δεκαετία (pic)

Η κυριαρχία της Μπαρτσελόνα στην αρχή της δεκαετίας των '10s και η αλλαγή σκυτάλης με την Ρεάλ Μαδρίτης των τεσσάρων Champions League, έφεραν αναμφίβολα τις δύο ομάδες σην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και σε πολύ μεγάλο ποσοστό νικών κάθε χρονιά.

Ο ελάχιστος ανταγωνισμός που συναντούσαν στην La Liga βοηθούσε σε αυτή την πραγματικότητα και ως εκ τούτου, τα αστέρια των δύο ομάδων συνήθισαν την γεύση της νίκης στο μεγαλύτερο μέρος της κάθε σεζόν.

Στο τέλος της δεκαετίας, όμως, ο πολυνίκης με την ομάδα του παίκτης στην Ευρώπη είναι ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος άσος των Μπλαουγκράνα κατέγραψε 260 νίκες συνολικά στα δέκα χρόνια που πέρασαν, περισσότερες από τους συμπαίκτες του Σέρχιο Μπουσκέτς (245) και Ζεράρ Πικέ (219). Στο αντίπαλο δέος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρά την αλλαγή πρωταθλήματος το 2018 και την μεταγραφή στην επίσης νικηφόρα Γιουβέντους, έμεινε στην τρίτη θέση με 244, πάνω πάντως από τον Καρίμ Μπενζεμά που σημείωσε 219 με την Ρεάλ.

Ενδιάμεσα φιγουράρει και ο Τόμας Μίλερ της κυριαρχικής Μπάγερν Μονάχου στην δεκαετία (228).

260 - Lionel Messi has won 260 games in this last decade, more than any other player in the Top 5 European Leagues. King@FCBarcelona @LaLigaEN #Messi #LionelMessi #OnlyMessihasmore#Opta2010s pic.twitter.com/ijmgh5v92P

— OptaJose (@OptaJose) December 28, 2019