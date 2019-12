Η Ρέιντζερς σημείωσε μεγάλη νίκη με 2-1 μέσα στην έδρα της Σέλτικ, φεύγοντας με το διπλό από το Σέλτικ Παρκ για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο τεχνικός των «Τζερς», Στίβεν Τζέραρντ πανηγύρισε έξαλλα με τους παίκτες του αυτή τη νίκη. Μάλιστα πήγε προς την κάμερα ουρλιάζοντας!

Mad celebrations from Gerrard after Rangers beat Celtic. pic.twitter.com/xaGuwgQPtv

Με το τρίποντο αυτό η Ρέιντζερς μείωσαν στους δύο βαθμούς από την κορυφή, μπαίνοντας έτσι δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Φυσικά, εκτός από τον Τζέραρντ και τους παίκτες του, και οι οπαδοί της Ρέιντζερς που βρέθηκαν στις εξέδρες του Σέλτικ Παρκ πανηγύρισαν με πάθος αυτή την επιτυχία, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβηκε στα social media μέσα από το πέταλο των φιλοξενούμενων.

Happy new year We are Rangers super Rangers pic.twitter.com/6AIUhO3oZl

— Eric Slicks Barbershop (@Slicksglasgow) December 29, 2019