Ο παλαίμαχος Νορβηγός μπακ των Λίβερπουλ, Ρόμα, Φούλαμ αλλά και του... ΑΠΟΕΛ, πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο της δημοφιλούς σελίδας Dugout...

Φτάνει με καΐκι στο σημείο όπου βρίσκεται το γήπεδο πάνω στο νερό στο Koy Panyee και μαζί με τα παιδιά που βρίσκονται εκεί αρχίζουν ένα παιχνίδι στο οποίο οι πιτσιρικάδες ξετρελαίνονται.

Μάλιστα, τον προκάλεσαν και σε... crossbar challenge!

Δείτε το ωραίο βίντεο:

Watch @JARiiseOfficial play on the iconic floating football pitch in Koy Panyee with the local junior team pic.twitter.com/QeffPXizwm

— Dugout (@Dugout) December 26, 2019