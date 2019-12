Από τη στιγμή που ο Σουηδός σούπερ σταρ αποφάσισε ν' αγοράσει μετοχές της Χάμαρμπι και να συνεισφέρει στην πρόοδο του συλλόγου, στο Μάλμε το πήραν... θεόστραβα και εκδικούνται ασταμάτητα.

Το άγαλμα του Ζλάταν έχει υποστεί συνεχείς βανδαλισμούς και αυτή τη φορά οι δράστες, αφού το έβαψαν με σπρέι, κατάφεραν να σπάσουν τη μύτη του!

Δείτε τη φωτογραφία:

Zlatan Ibrahimovic statue has nose cut off by vandals: https://t.co/9cy2XjnHee

— BBC Football News (@bbcfoot) December 23, 2019