Ο Ζιγιέχ σπάει κάθε ρεκόρ στην Ολλανδία! (vid)

Ο Αίαντας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα της Άλκμααρ από την Σπάρτα Ρόντερνταμ, είχε σε τρομερά κέφια την ομάδα του και «σκόρπισε» την Ντεν Χάαγκ στους... έξι ανέμους πατώντας κορυφή. Σκόραραν έξι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, με τον Ζιγιέχ να ανοίγει τον... χορό των γκολ με σουτ έξω από την περιοχή.

Χάρη σ'αυτό έφτασε τα 31 κάτι που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας για όλη την δεκαετία!

Παράλληλα, έδωσε και μια ασίστ στον Βάν ντε Μπεεκ για το 2-0 και έχει συνολικά 87, που επίσης είναι οι περισσότερες στο πρωτάθλημα από το 2009.

Σημειώνεται, ότι στο ολλανδικό πρωτάθλημα αγωνίζεται από την σεζόν 2012/13 με τις φανέλες των Χέρενφεν, Τβέντε και Άγιαξ.

Δείτε το γκολ του:

Hakim Ziyech who once showed the way to his teammates. Too easy for the wizard. pic.twitter.com/lTqWS4P5j3

— T-Ziyech Vidéo (@TeamZiyech_Vid) December 22, 2019