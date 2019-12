Ο Τζέραρντ... τρελάθηκε και ξέσπασε για ένα τάκλιν! (vid)

Από τότε που έχει αναλάβει την Ρέιντζερς, οι «μπλε» έχουν γίνει συνδιακδικήτριες του τίτλου στην Σκωτία από την Σέλτικ.

Η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ εππικράτησε εκτός έδρας της Χιμπέρνιαν με 3-0 το βράδυ της Παρασκευής ωστόσο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω σε παίκτη των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο Πόρτους, των γηπεδούχων.

Ο Άγγλος προπονητής δεν αντέδρασε και τόσο καλά σε αυτό, άρχισε να ωρύεται προς τον αντίπαλο πάγκο, με την κάμερα να «πιάνει» την οργή του.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε θαυμαστής του πρώην αρχηγού της Λίβερπουλ:

Steven Gerrard passion and he wants to fight as well

That’s my captain

Warrior on and off the pitch

Show me your captain that can do both pic.twitter.com/MAbDWFMNbe

— SCARFACE (@LFC_LION) December 20, 2019