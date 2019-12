Γείωσε τους βάνδαλους ο Ζλαταν (vid)

Η απόφαση του Ζλαταν να αγοράσει μετοχές της Χαμαρμπι προκάλεσε οργή στους οπαδούς της Μαλμε, με κάποιους εξ αυτών να ξεσπάνε στο άγαλμα του. Ενέργεια, πάντως, που δεν απασχόλησε και πολύ τον "Ιμπρα", όπως φάνηκε από την απάντηση του σε ερώτηση που του έκανε αμερικανικό Μέσο. «Δεν είδα τίποτα», είπε ο Ζλαταν και αφού δεν το είδε, δεν έγινε ποτέ!

Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.

