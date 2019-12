Μία γνωστή φυσιογνωμία των αγγλικών και ευρωπαϊκών γηπέδων της τελευταίας δεκαπενταετίας, ο Ελβετός Φίλιπ Σεντέρος, ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Στα 34 του χρόνια, ο διεθνής σέντερ-μπακ αποφάσισε να βάλει τέλος στην επαγγελματική του καριέρα, μετά από θητεία μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Μίλαν, Έβερτον, Βαλένθια, Φούλαμ και Ρέιντζερς, έχοντας αντιμετωπίσει ουκ ολίγους τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί σε πάνω απο 20 ματς πρωταθλήματος σε μία σεζόν.

Οι Κανονιέρηδες δεν ξέχασαν τον παίκτη που ανακάλυψαν κάποτε στην ελβετική Σερβέτ και έστειλαν το δικό τους μήνυμα στον Φίλιπ, ενώ το ίδιο έκανε και ο φίλος του από την συνύπαρξη τους στους Λονδρέζους, Σεσκ Φάμπρεγας:

What a career you’ve had my friend @Philsend4. Thank you for taking me as your little brother when I first moved to @Arsenal. Nothing would have been the same without you. Congratulations on this magnificent career of yours. Proud of you. #friendforlife #thankyoufootball pic.twitter.com/vP349NjE5E

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) December 16, 2019