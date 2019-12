Ο Κολομβιανός επιθετικός της Ρέιντζερς ήταν εκείνος που πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στη νίκη (2-0) στην έδρα της Μάδεργουελ, την Κυριακή, με ωραίο χαμηλό γυριστό σουτ.

Στον πανηγυρισμό του και έχοντας υπομείνει πολλές αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των γηπεδούχων, ύψωσε το χέρι κάνοντας τη χειρονομία που έχει... πασίγνωστη ερμηνεία και για κακή του τύχη, δεν άφησε περιθώριο στον διαιτητή.

Ο ρέφερι του έβγαλε την κόκκινη κάρτα και ο Μορέλος οδηγήθηκε στ' αποδυτήρια 20 λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, με τον Τζέραρντ να γνωρίζει πως έχει στα χέρια του έναν τρομερό στράικερ, που όμως παραμένει τσακωμένος με την πειθαρχία...

RED CARD DRAMA

Rangers star Alfredo Morelos scored the winner against Motherwell before being sent off for making a gesture

Watch the highlights here https://t.co/Y2duKiaUDl pic.twitter.com/gqK9nvLBuO

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) December 16, 2019