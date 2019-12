Ο θρύλος της Λίβερπουλ, επέλεξε τους «διαμαρτυρόμενους» για τα πρώτα βήματα της προπονητικής του καριέρας μετά τις λίγες εμπειρίες που αποκόμισε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ.

Στη Γλασκώβη έχει ήδη πετύχει μεγάλα πράγματα, επαναφέροντας την Ρέιντζερς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκεί όπου έχει σημειώσει σερί 14 αγώνων δίχως ήττα εντός έδρας, ενώ, από το βράδυ της Πέμπτης, το κλαμπ βρίσκεται στα νοκ-άουτ του Γιουρόπα Λιγκ!

Ήταν δεδομένο το νέο συμβόλαιο και είχε μιλήσει γι' αυτό ο Stevie G κάνοντας λόγο για μια πολύ εύκολη απόφαση, η οποία επισημοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

INTERVIEW: Watch an exclusive interview with Steven Gerrard after the #RangersFC manager signed a new contract to extend his stay at the club.

Watch Now on RangersTV: https://t.co/nZmmsIIPTF

Subscribe to RTV: https://t.co/FVbn5yUf7V pic.twitter.com/ZearUrE6hr

— Rangers Football Club (@RangersFC) December 13, 2019