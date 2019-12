Το γκολ του Ζουλιέν στο 60' και το χαμένο πέναλτι για την Ρέιντζερς στο 64' από τον Μορέλος, ήταν το κρίσιμο πεντάλεπτο που έκρινε τον τελικό του League Cup στην Σκωτία.

Η ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ δεν κατόρθωσε να βάλει «στοπ» στους πρωταθλητές κι έτσι το σφύριγμα της λήξης τους βρήκε νικητές και τροπαιούχους στον πρώτο τίτλο της σεζόν 2019/20.

Μάλιστα, αυτό ήταν το 10ο συνεχόμενο τρόπαιο που παίρνει η Σέλτικ εντός Σκωτίας από το 2016!

Συγκεκριμένα, από την σεζόν 2016/17 οι Κέλτες πανηγυρίζουν ασταμάτητα League Cup, Κύπελλο Σκωτίας και Πρωτάθλημα Σκωτίας.

Η τελευταία φορά που δεν το έκαναν, ήταν τη σεζόν 2015/16, όταν στέφθηκαν μεν πρωταθλητές αλλά αποκλείστηκαν από τις άλλες δύο διοργανώσεις στον ημιτελικό.

@CelticFC have now won 10 domestic trophies in a row.

2016/17

Premiership

Cup

League Cup

2017/18

Premiership

Cup

League Cup

2018/19

Premiership

Cup

League Cup

2019/20

League Cup

Dominant. pic.twitter.com/eL6ty67kx9

— SPORF (@Sporf) December 8, 2019