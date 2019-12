Η Χρυσή Μπάλα για το 2019 κατέληξε στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος όλων για 6η φορά στην καριέρα του, μια επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ από τη στιγμή που μέχρι πρότινος βρισκόταν στην ισοπαλία 5 βραβείων μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με το France Football τις προηγούμενες μέρες να έχει ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να συναντήσει τον Αργεντινό και να γίνει η απαραίτητη φωτογράφηση έπειτα και από την σχετική ενημέρωση που μοιράστηκε στους ποδοσφαιριστές και κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, ο Κριστιάνο... δεν ήθελε καν να παραβρεθεί στην εκδήλωση του Παρισιού.

Ο Μέσι παρέλαβε τη Χρυσή Μπάλα από τον προηγούμενο κάτοχο, Λούκα Μόντριτς, ο Φαν Ντάικ τερμάτισε δεύτερος με διαφορά μόλις 7 βαθμών και δήλωσε ευγνώμων γι' αυτό που κατάφερε, εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους δυο... εξωπραγματικούς ποδοσφαιριστές που κυριαρχούν στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 χρόνια.

Φυσικά και θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος, τόσο που... το πήγε σε άλλο επίπεδο, όπως ανέφερε λίγο μετά την ανάδειξη των τελικών αποτελεσμάτων, αλλά και από το γεγονός πως με το 24,4% κόντρα στο 24,1% που συγκέντρωσε εκείνος, συμμετείχε στην πιο... οριακή έκβαση του απόλυτου ατομικού βραβείου τον 21ο αιώνα.

Στην Ευρώπη και την Ασία, ο Φαν Ντάικ ήταν εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους καταλαμβάνοντας την κορυφή έναντι του Μέσι, με τον CR7 να έρχεται 3ος στις δύο συγκεκριμένες ηπείρους.

Τη διαφορά για τον ηγέτη της Μπαρτσελόνα έκαναν κυρίως η Αφρική, το βόρειο κομμάτι των ΗΠΑ και η Καραϊβική, όπως επίσης και η Ωκεανία, ακόμα κι αν ήταν ελάχιστη η διαφορά που σημειώθηκε εκεί ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους για το κορυφαίο ατομικό βραβείο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εξ αρχής δεν μπορούσε να θεωρηθεί πως θα μπορούσε να μπει ανάμεσα στην ισχυρή δυάδα των Μέσι και Φαν Ντάικ, αναδείχθηκε τρίτος σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία, Βόρεια Αμερική & Καραϊβική, αλλά και Ωκεανία, ενώ, οι Αφρικανοί τίμησαν το παιδί τους, τον Σαντιό Μανέ, αφήνοντας 4ο τον Πορτογάλο.

Στη γενική κατάταξη όπως διαμορφώθηκε αυτή, ο Μέσι συγκέντρωσε 686 βαθμούς, ο Ολλανδός αμυντικός της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, Λίβερπουλ, βρέθηκε μονάχα στο -7 με τους 679 βαθμούς, ενώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν πολύ πιο χαμηλά. Είχε 200 βαθμούς λιγότερους από την πρώτη δυάδα, με 476 δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι διέτρεξε κάποιον... κίνδυνο η συμμετοχή του στην πρώτη τριάδα.

Ο Σαντιό Μανέ που ακολουθούσε στην 4η θέση σταμάτησε στους 347 βαθμούς και η 5άδα που έκλεισε με τον Σαλάχ βρήκε τον Αιγύπτιο αστέρα των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ με μόλις 178 βαθμούς.

Για την κουβέντα που γίνεται πλέον αναφορικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων αναδεικνύεται ο κορυφαίος όλων από το France Football στην ιστορική απονομή της Χρυσής Μπάλας, δίχως τη συμβολή της FIFA τα τελευταία χρόνια, το 2019 είχε να παρουσιάσει πολλά... ενδιαφέροντα στοιχεία.

Για κάποιους, ο Μέσι είναι ο απόλυτος ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος στον πλανήτη Γη, ο παίκτης εκείνος που όπως ανέφερε και ο Γιούργκεν Κλοπ πριν από μερικές μέρες, αν όντως ψηφίζεται το κορυφαίο ταλέντο στο άθλημα, τότε η Χρυσή Μπάλα πηγαίνει δικαιωματικά στον Αργεντινό.

Ωστόσο, στις απόψεις εκείνες που αντιτίθενται στο αποτέλεσμα της Χρυσής Μπάλας για το 2019 και θεωρούν πως ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να επιδείξει μέσα στο ημερολογιακό έτος που ολοκληρώνεται σε 28 ημέρες, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, δεδομένα και αδιάψευστα.

Για το 2019, λοιπόν, τα περισσότερα γκολ απ' όλους τα πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου είναι πιο «καυτός» και από λάβα. Τις περισσότερες ασίστ τις έχει καταγράψει ο Τόμας Μίλερ, επίσης στη Μπάγερν Μονάχου.

Τα περισσότερα τέρματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων με το Nations League και τα προκριματικά του Euro 2020 τα έχει πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ, σε συλλογικό επίπεδο πάλι ο Λεβαντόφσκι δεν έχει αντίπαλο.

Στο Κόπα Αμέρικα η εθνική ομάδα της Βραζιλίας είναι εκείνη που κατέκτησε το τρόπαιο, MVP στη συγκεκριμένη διοργάνωση αναδείχθηκε ο Ντάνι Άλβες που πλέον επαναπατρίστηκε για να συνεχίσει την καριέρα του, το Champions League το κατέκτησε η Λίβερπουλ και κορυφαίος στ' αστέρια ήταν ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ.

Και έπειτα απ' όλα αυτά, για το 2019, ο Μέσι πήρε τη Χρυσή Μπάλα...

