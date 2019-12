Ο εκ των κορυφαίων δεξιών φουλ μπακ της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και ο αμυντικός με τις περισσότερες ασίστ στην Premier League από την έναρξη της σεζόν 2018-2019, έχοντας φτάσει πλέον τις 17, τρόλαρε τον Αργεντινό που αναδείχθηκε κορυφαίος σε ολόκληρο τον κόσμο για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Στο Παρίσι, ο Λιονέλ Μέσι παραλάμβανε την 6η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του και πίσω στο Μέλγουντ, ο Αλεξάντερ – Άρνολντ συνέχισε να εξηγεί...

«Που λέτε, παίζαμε με τη Μπαρτσελόνα εντός έδρας και κερδίσαμε ένα κόρνερ...».

Τη συνέχεια την ξέρουν όλοι!

“So, it was Barca at home and we got this corner...” pic.twitter.com/itYca25kuv

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 2, 2019