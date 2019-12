Ο θριαμβευτής του πολυτιμότερου ατομικού βραβείου της χρονιάς, για το 2019, παρέλαβε το βράδυ της Δευτέρας την 6η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του αφήνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο στις 5 και... συνεχίζει να κάνει αυτό που γνωρίζει άριστα, για μερικά χρόνια ακόμα...

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ούτε μια Χρυσή Μπάλα, όχι 6 που έχω τώρα και χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναγνώριση των προσπαθειών μου και του ρεκόρ από τη στιγμή που είμαι ο μοναδικός με τόσα βραβεία. Δεν ξέρω ποιος, αλλά σίγουρα στο μέλλον κάποια στιγμή θα με ξεπεράσει. Τα ρεκόρ είναι για σπάνε... Προς το παρόν είμαι εγώ ο κορυφαίος και είμαι πολύ χαρούμενος» ήταν τα λόγια του θριαμβευτή της βραδιάς στο Παρίσι.

“I am very happy to have won six Ballon d’Ors. I am the only one so that’s a big recognition that makes me proud.” pic.twitter.com/TfZo8wIafZ

