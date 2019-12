Ο Κροάτος «μαέστρος» της Ρεάλ Μαδρίτης και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 με την εθνική ομάδα της χώρας του στα γήπεδα της Ρωσίας, ήταν εκείνος που έπρεπε να δώσει τη Χρυσή Μπάλα στον Λιονέλ Μέσι, για να φτάσει ο ηγέτης της Μπαρτσελόνα στις 6 και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το ρεκόρ.

«Στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα, δεν είναι το παν η νίκη. Είναι και ο σεβασμός προς τους συμπαίκτες αλλά και τους αντιπάλους σου...» έγραψε ο Μόντριτς στην όμορφη φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media...

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1

— Luka Modrić (@lukamodric10) December 2, 2019