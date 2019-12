Χρυσή Μπάλα 2019: Επική αντίδραση του υιού Μέσι όταν κερδίζει ο μπαμπάς του! (vid)

Έκτη Χρυσή Μπάλα, κορυφαίος παίκτης για το 2019 και πλέον, ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα εν λόγω βραβεία.

Ο Λιονέλ Μέσι απολαμβάνει την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και ο πρώτος που... τρελάθηκε από τη χαρά του με την βράβευση ήταν ο γιος του.

Συγκεκριμένα, ο Τιάγκο Μέσι ήταν αυτός που πήγε η κάμερα αμέσως μετά την παράδοση του τροπαίου από τον περυσινό κάτοχο Λούκα Μόντριτς στον Αργεντίνο και η αντίδρασή του ήταν... επική!

Mini Messi doing his best Marcel Desailly impression? pic.twitter.com/akIU5VGv0T

