Χρυσή Μπάλα 2019: Επική αντίδραση Ματέο και Τιάγκο Μέσι όταν κερδίζει ο μπαμπάς τους! (vid)

Έκτη Χρυσή Μπάλα, κορυφαίος παίκτης για το 2019 και πλέον, ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα εν λόγω βραβεία.

Ο Λιονέλ Μέσι απολαμβάνει την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και οι πρώτοι που... τρελάθηκαν από τη χαρά τους με την βράβευση ήταν οι γιοί του.

Συγκεκριμένα, οι Ματέο και Τιάγκο Μέσι ήταν αυτοί στους οποίους πήγε η κάμερα αμέσως μετά την παράδοση του τροπαίου από τον περυσινό κάτοχο Λούκα Μόντριτς στον Αργεντίνο και η αντίδρασή τους ήταν... επική!

Mini Messi doing his best Marcel Desailly impression? pic.twitter.com/akIU5VGv0T

