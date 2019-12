Ένα τρομερή σκηνικό εκτυλίχθηκε στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας για το 2019 στο Παρίσι, όταν στο stage ανέβηκε ο Μπαπέ για να παραδώσει το βραβείο Yachine, στον Ματάις Ντε Λιχτ.

Ο Γάλλος επιθετικός, άκουσε τον ... παρουσιαστή της βραδιάς, Ντιντιέ Ντρογκμπά, να του λέει: «Το 2009 ένα πιτσιρίκι ήθελε να βγάλει φωτογραφία μαζί μου, αλλά εκείνη τη νύχτα λόγω και του εκνευρισμού με τον Όβρεμπο, το είχα απορρίψει. Τώρα είναι η στιγμή να το διορθώσουμε...»!

Ο Ιβοριανός θρύλος αναφερόταν στη νύχτα του επαναληπτικού ημιτελικού του Champions League με τη Μπαρτσελόνα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όταν ο Όβρεμπο είχε κάνει μια από τις χειρότερες διαιτησίες που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και είχε απαγορεύσει στην Τσέλσι να φτάσει τότε στον τελικό της Ρώμης.

Drogba: "10 years ago after Chelsea vs Barcelona, a child came to me and wanted to take a picture. That day I said no because of the disgraceful refereeing decisions. I learned that the child was Kylian Mbappé. I want to pay my debt now." pic.twitter.com/j3hZSjwpEX

