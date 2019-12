Έτσι έκανε το 5-2 ο Άγιαξ κόντρα στην Τβέντε! (vid)

Αν από χθες έχουν δύο ήρωες οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του Άγιαξ, τότε αυτοί είναι δύο. Νόα Λανγκ και Κλανς Γιαν Χούντελαρ.

Ο 20χρονος εξτρέμ έκανε ονειρικό ντεμπούτο ως βασικός με τον Αίαντα καθώς ήταν αυτός που μείωσε για τους πρωταθλητές Ολλανδίας και ουσιαστικά ξεκίνησε τον «χορό» των γκολ κάνοντας και χατ-τρικ.

Από την άλλη, ο... μπαρουτοκαπνισμένος Χούντελαρ που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι, ολοκλήρωσε την «πεντάρα» με ακόμα δύο τέρματα.

Απολαύστε την ανατροπή του Άγιαξ:

Monday - 00:01 AM

The moment you've all been waiting for...

H I G H L I G H T S #tweaja

— AFC Ajax (@AFCAjax) December 1, 2019