Σύμφωνα με το έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει και παρουσιάζεται ως διαρροή των επίσημων αποτελεσμάτων στα... κλασσικά leaks των τελευταίων ωρών πριν από κάθε απονομή του Ballon d' Or κάθε χρονιά, ο Λιονέλ Μέσι είναι ο μεγάλος νικητής με 446 ψήφους.

Δεύτερος έρχεται ο Φαν Ντάικ με 382, τρίτος κατά σειρά ο Μοχάμεντ Σαλάχ (179) και στην 4η θέση τερματίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πολύ λιγότερες ψήφους, έχοντας σταματήσει στις 133!

Δείτε αναλυτικά την πρώτη 10άδα όπως εμφανίζεται στη διαρροή:

There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov

— Barca Universal (@BarcaUniversal) November 30, 2019