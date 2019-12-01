Γκολάρα ο Καλτσάς στην ΑΕΚ Λάρνακας με τρομερό... κεραυνό! (vid)

Ο άλοτε άσος του Αστέρα, είδε τον Ράγιος να εκτελεί ένα κόρνερ, «όπλισε» το πόδι του και με ένα τρομερό σουτ, πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο παραθυράκι.
Ετσι, σημείωσε εντυπωσιακά το δεύτερο γκολ του με την Ανόρθωση.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEWCASTLE UNITED 2vs
MANCHESTER CITY 2
ΤΕΛΙΚΟ
LIVERPOOL FC 2vs
BRIGHTON & HOVE 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHELSEA 0vs
WEST HAM UNITED 1
ΤΕΛΙΚΟ
DEPORTIVO ALAVES 1vs
REAL MADRID 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 1vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOTTENHAM HOTSPUR 3vs
AFC BOURNEMOUTH 2
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA CF 2vs
VILLARREAL CF 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
NORWICH CITY -vs
ARSENAL -
WOLVES -vs
SHEFFIELD UNITED -
LEICESTER CITY -vs
EVERTON FC -
MANCHESTER UNITED -vs
ASTON VILLA -
SEVILLA FC -vs
CD LEGANES -
ATHLETIC BILBAO -vs
GRANADA CF -
ESPANYOL -vs
OSASUNA -
GETAFE CF -vs
LEVANTE UD -
ATLETICO MADRID -vs
FC BARCELONA -
JUVENTUS -vs
US SASSUOLO -
INTER -vs
SPAL -
PARMA -vs
AC MILAN -
LAZIO -vs
UDINESE -
SSC NAPOLI -vs
FC BOLOGNA -
HELLAS VERONA -vs
AS ROMA -
B. MONCHENGLADBACH -vs
SC FREIBURG -
VFL WOLFSBURG -vs
SV WERDER BREMEN -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
PHILADELPHIA 76ERS 90vs
INDIANA PACERS 92
LIVE
HOUSTON ROCKETS 43vs
ATLANTA HAWKS 28
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 46vs
CHARLOTTE HORNETS 41
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 100vs
DENVER NUGGETS 97
BROOKLYN NETS -vs
MIAMI HEAT -
MINNESOTA -vs
MEMPHIS GRIZZLIES -
NEW YORK KNICKS -vs
BOSTON CELTICS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
DALLAS MAVERICKS -
DETROIT PISTONS -vs
SAN ANTONIO SPURS -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
OKLAHOMA CITY -
FC NANTES -vs
TOULOUSE FC -
STADE RENNES -vs
AS SAINT-ETIENNE -
AS MONACO -vs
PARIS SAINT-GERMAIN -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
DENIZLISPOR -
ISTANBUL BASAKSEHIR -vs
ANTALYASPOR -
TRABZONSPOR -vs
GALATASARAY -
FK SOCHI -vs
ORENBURG -
LOKOMOTIV MOSKVA -vs
DINAMO MOSKVA -
ZENIT ST PETERSBURG -vs
SPARTAK MOSKVA -
REAL BETIS -vs
ESTUDIANTES -
GRAN CANARIA -vs
FUENLABRADA -
JOVENTUT BADALONA -vs
BILBAO BASKET -
ZARAGOZA -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
VIRTUS ROMA -
ALMA TRIESTE -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
SASSARI -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΜΙΛAΝΟ -vs
REGGIANA -
VL PESARO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VIRTUS BOLOGNA -vs
RED OCTOBER CANTU -
BURSASPOR -vs
GAZIANTEP -
PINAR KARSIYAKA -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
OGM ORMANSPOR -vs
AFYON BELEDIYE -
COVENTRY CITY -vs
IPSWICH TOWN -
NORTHAMPTON TOWN -vs
NOTTS COUNTY -
ROCHDALE -vs
BOSTON UNITED -
BLACKPOOL -vs
MAIDSTONE UNITED -
BRISTOL ROVERS -vs
PLYMOUTH ARGYLE -
PETERBOROUGH UNITED -vs
DOVER ATHLETIC -
EXETER CITY -vs
HARTLEPOOL UNITED -
CRAWLEY TOWN -vs
FLEETWOOD TOWN -
GILLINGHAM -vs
DONCASTER ROVERS -
TRANMERE ROVERS -vs
CHICHESTER CITY -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
Ο Νίκος Καλτσάς είναι υποψήφιος για το γκολ της χρονιάς στην Κύπρο!
Ο άλοτε άσος του Αστέρα, είδε τον Ράγιος να εκτελεί ένα κόρνερ, «όπλισε» το πόδι του και με ένα τρομερό σουτ, πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο παραθυράκι.
Ετσι, σημείωσε εντυπωσιακά το δεύτερο γκολ του με την Ανόρθωση.