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Γκολάρα ο Καλτσάς στην ΑΕΚ Λάρνακας με τρομερό... κεραυνό! (vid)

Γκολάρα ο Καλτσάς στην ΑΕΚ Λάρνακας με τρομερό... κεραυνό! (vid)

Γκολάρα ο Καλτσάς στην ΑΕΚ Λάρνακας με τρομερό... κεραυνό! (vid)

Ο Νίκος Καλτσάς είναι υποψήφιος για το γκολ της χρονιάς στην Κύπρο!

Ο άλοτε άσος του Αστέρα, είδε τον Ράγιος να εκτελεί ένα κόρνερ, «όπλισε» το πόδι του και με ένα τρομερό σουτ, πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο παραθυράκι.

Ετσι, σημείωσε εντυπωσιακά το δεύτερο γκολ του με την Ανόρθωση.

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