Ο Ιμπραΐμοβιτς αγόρασε το 50% της Χάμαρμπι και οι οπαδοί της Μάλμε έκαψαν το άγαλμά του (vid)

Με το που μαθεύτηκε ότι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αγόρασε το 50% της Χάμαρμπι, έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στη Μάλμε. Ο Ιμπρα είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Μάλμε και είναι η μεγάλη αντίπαλος της Χάμαρμπι. Οπότε, οι οπαδοί της συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της ομάδας τους και έβαλαν φωτιά στο άγαλμα του Ζλάταν, το οποίο είχε τοποθετηθεί εκεί τον προηγούμενο μήνα. Προφανώς δεν θα μείνει και για πολύ στη θέση του...

Malmo fans have set fire to the statue outside their ground of Zlatan Ibrahimović after he bought a 50% stake in rivals Hammarby. pic.twitter.com/Vbyn9nnHH6

— Football Fights (@footbalIfights) November 27, 2019