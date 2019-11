Άγιαξ και Χέρακλες σταμάτησαν για ένα λεπτό στέλνοντας μήνυμα κατά του ρατσισμού (vid)

Επιστροφή στοιχήματος* στη Super League! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Έπειτα από τις πολύ άσχημες εικόνες με την ρατσιστική επίθεση στον Μορέιρα της Εξέλσιορ πριν από μια εβδομάδα, λήφθηκε η απόφαση στις δύο πρώτες κατηγορίες του ολλανδικού ποδοσφαίρου να σταματήσει το παιχνίδι αμέσως μετά την πρώτη σέντρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και ενότητας απέναντι σε κάθε μορφής διάκρισης.

Φυσικά, αυτό έγινε στο Άμστερνταμ και την Johan Cruijff Arena, στη νίκη (4-1) του Άγιαξ απέναντι στην Χέρακλες...

To protest racist abuse from last weekend Ajax and Heracles didn’t kick the ball for the first minute of today’s league match.

Clubs across the country’s top two divisions agreed to do the same

pic.twitter.com/0lXWeup9qE

— Football Daily (@footballdaily) November 24, 2019